Il gruppo sanguigno di una persona può influenzare alcune dinamiche durante la gravidanza, in particolare nel caso di sangue Rh negativo. Quando le cellule del sangue materno riconoscono come estraneo il sangue del feto, che può essere Rh positivo, si attivano risposte immunitarie. Questa reazione può portare a complicazioni, come l'autoimmunizzazione materna contro il sangue del bambino. La gestione di questa condizione è spesso monitorata durante il percorso di gravidanza per prevenire problemi al feto.

Tra i tratti caratteristici di una persona c’è anche il gruppo sanguigno. In base al sistema con il quale lo si classifica (come ricordato dall’ Istituto Superiore di Sanità esistono 47 diversi sistemi per farlo, non uno solo), il gruppo sanguigno può essere di tipo A, B, AB o 0 (Sistema ABO) o Rh positivo o Rh negativo. In quest’ultimo caso la differenza è legata all’assenza o all’assenza dell’antigene D sulla membrana dei globuli rossi. Ma cosa significa, soprattutto in gravidanza quando c’è il problema della compatibilità dei gruppi sanguigni? Facciamo chiarezza. Per una donna in gravidanza con sangue Rh negativo, infatti, la presenza o l’assenza del fattore Rhesus può diventare uno dei dati più importanti di tutta la gestazione.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Rh negativo: cosa succede quando le cellule materne “aggrediscono” il feto

Notizie correlate

Quando le cellule immunitarie aiutano il cancroIl microambiente tumorale, quell’ecosistema complesso di cellule che circonda le masse cancerose, continua a svelare meccanismi sorprendenti che...

Cosa significa quando il cane mangia la carta: perché lo fa e cosa succedeI motivi per cui un cane mangia la carta, che sia quella igienica o dei fazzoletti, possono variare.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Cos'è il sangue d'oro? Un gruppo sanguigno (universale) trovato in 50 persone; In Campania interruzione volontaria di gravidanza ambulatoriale: day hospital e seconda somministrazione a domicilio.

Rh negativo: cosa succede quando le cellule materne aggrediscono il fetoSe il gruppo sanguigno del feto è diverso da quello della madre, durante la gravidanza potrebbero esserci gravi problemi. Ecco cosa sapere. gravidanzaonline.it