Il microambiente tumorale si rivela sempre più importante nel capire come crescono e si diffondono i tumori. Le cellule immunitarie che dovrebbero contrastare il cancro, in alcuni casi, finiscono per aiutare le masse cancerose. La scoperta apre nuove strade per trattamenti più mirati, anche se ci sono ancora molte incognite da chiarire.

Il microambiente tumorale, quell’ecosistema complesso di cellule che circonda le masse cancerose, continua a svelare meccanismi sorprendenti che spiegano perché alcuni tumori diventano più aggressivi di altri. Un team dell’Università di Ginevra, in collaborazione con il Ludwig Institute for Cancer Research, ha scoperto che i neutrofili, cellule immunitarie normalmente protettive, possono essere riprogrammati dall’ambiente tumorale fino a diventare alleati del cancro. Lo studio, pubblicato su Cancer Cell, apre la strada a nuovi possibili biomarcatori prognostici applicabili a diverse neoplasie. I neutrofili costituiscono una delle popolazioni più abbondanti del sistema immunitario e rappresentano la prima linea di difesa contro infezioni e lesioni. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Quando le cellule immunitarie aiutano il cancro

Recenti ricerche del Massachusetts Institute of Technology evidenziano come diete ricche di grassi, come quella chetogenica, possano influenzare le cellule del fegato.

