Rh negativo | cosa succede quando le cellule materne aggrediscono il feto

Da gravidanzaonline.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo sanguigno di una persona può influenzare alcune dinamiche durante la gravidanza, in particolare quando si verifica una incompatibilità tra il sangue della madre e quello del bambino. Nel caso del fattore Rh negativo, se il sangue materno entra in contatto con quello del feto che possiede il fattore Rh positivo, il sistema immunitario della madre può produrre anticorpi contro le cellule del bambino. Questa reazione può portare a complicazioni durante la gravidanza.

Tra i tratti caratteristici di una persona c’è anche il gruppo sanguigno. In base al sistema con il quale lo si classifica (come ricordato dall’ Istituto Superiore di Sanità esistono 47 diversi sistemi per farlo, non uno solo), il gruppo sanguigno può essere di tipo A, B, AB o 0 (Sistema ABO) o Rh positivo o Rh negativo. In quest’ultimo caso la differenza è legata all’assenza o all’assenza dell’antigene D sulla membrana dei globuli rossi. Ma cosa significa, soprattutto in gravidanza quando c’è il problema della compatibilità dei gruppi sanguigni? Facciamo chiarezza. Per una donna in gravidanza con sangue Rh negativo, infatti, la presenza o l’assenza del fattore Rhesus può diventare uno dei dati più importanti di tutta la gestazione.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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