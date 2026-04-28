Resta solo la Conference Dea Scamacca non basta

L’Atalanta ha subito una sconfitta per 3-2 in trasferta contro il Cagliari, con Dea e Scamacca in campo. La sconfitta riduce le possibilità di qualificazione europea, lasciando la squadra a sette punti di distanza da Como e Roma. Ora si attende solo la prossima partita della Conference League, che rappresenta l’unico impegno ancora in programma per la squadra.

L’Atalanta si allontana dall’Europa, restando a meno sette da Como e Roma dopo la sconfitta a Cagliari per 3-2. Nerazzurri che hanno pagato le fatiche dei 130 minuti giocati mercoledì sera in Coppa Italia contro la Lazio, risentendo delle scorie negative dell’eliminazione, pagando dazio con errori difensivi e un avvio choc per la Dea. Nerazzurri sotto di un gol dopo appena 16 secondi: cross da destra dell’ex Adopo e incornata del 19enne senegalese Mendy. Che si ripete sei minuti dopo, infilando il colpo del 2-0 dopo una carambola in area da corner. Nerazzurri sull’orlo del baratro fino al minuto 25, con il Cagliari che in contropiede manca il tris.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Resta solo la Conference. Dea, Scamacca non basta Notizie correlate La tattica da sola non basta più: nell’Olimpo del calcio (rapido e tecnico), resta solo la DeaPremessa fondamentale: per verificare lo stato di salute di un movimento calcistico, il termometro abbisogna di 10 anni, non 100 minuti. Pagelle Cagliari Atalanta: la favola di Mendy, Scamacca non basta alla Dea. I VOTICalciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Quante italiane in Europa il prossimo anno: tutte le combinazioni dopo la vittoria dell'Inter sul Como; Premier League, Manchester City-Arsenal: scontro al vertice: Pep prova la rimonta sull’amico Arteta; Uefa minaccia esclusione club italiani dalle coppe: rischio perdite fino a 300 milioni dopo commissariament... Resta solo la Conference. Dea, Scamacca non bastaL’attaccante dell’Atalanta illude con una doppietta, ma il Cagliari s’impone 3-2. Gasperini e Fabregas a +7: l’Europa passa dalla vittoria dell’Inter in Coppa Italia. ilgiorno.it Fiorentina, Vanoli resta almeno per la Conference: si cerca un nuovo dirigenteDopo l'ultima scofitta contro il Verona e l'ultimo posto in classifica, la Fiorentina continua a muoversi sul fronte della riorganizzazione dell’area tecnica. Al momento, il club è ancora alla ricerca ... corrieredellosport.it Melania è partita con il Botto! Resta aggiornato seguendo Melania e Cm.it! facebook Energia, crisi e deficit: il governo resta diviso sul Patto di stabilità x.com