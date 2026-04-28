Repubblica | Napoli Conte tra azzurro e Italia Il caos FIGC cambia gli scenari

Il futuro della squadra di calcio locale e della nazionale italiana si sta avvicinando a un punto di incrocio, con alcuni sviluppi recenti che potrebbero influenzare entrambe le realtà. La situazione all’interno della federazione calcistica sta vivendo cambiamenti e tensioni che potrebbero modificare gli equilibri già esistenti. La figura dell’allenatore e le decisioni prese nelle prossime settimane potrebbero avere ripercussioni su entrambe le squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli e quello della Nazionale italiana rischiano di intrecciarsi in modo sempre più concreto. Come racconta Marco Azzi su Repubblica, le due vicende — da una parte la crisi profonda del calcio italiano e dall’altra le scelte strategiche del club azzurro — procedono per ora su binari paralleli, ma con la possibilità di convergere presto. Marco Azzi su Repubblica sottolinea come il momento sia delicato: tra esclusioni dai Mondiali e l’inchiesta sulla classe arbitrale, il sistema calcio vive una fase di forte instabilità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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