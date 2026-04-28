Renate ribalta i pronostici Un ’eurogol’ per l’impresa

Nel recente turno di Lega Pro, le aspettative sono state completamente sovvertite da una partita ricca di emozioni e sorprese. Una squadra ha superato le previsioni grazie a un gol di rara bellezza, che ha portato alla vittoria contro una formazione considerata favorita. La sfida si è conclusa con un risultato inaspettato, lasciando tutti sorpresi e rinnovando l'interesse per il campionato.

Pronostici totalmente saltati per aria nell’ultimo, rocambolesco, turno di Lega Pro. Buon per il Renate: soffre fino alla fine nella gara contro la già retrocessa Pro Patria, salvata al minuto 87 dal preciso rasoterra di Delcarro, dopo un penalty spedito quasi nelle piscine da Calì e il gol annullato al monitor di Ruiz Giraldo che aveva fatto letteralmente impazzire giocatori in campo e in panchina. Sì, perché dagli altri campi arrivavano notizie incredibili. Il Lecco era già bello che asfaltato a Crema dalla Pergolettese, mentre il Trento non si schiodava dallo 0-0 contro la Dolomiti Bellunesi. Totale generale, il Renate da quinto che era e...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Renate ribalta i pronostici. Un ’eurogol’ per l’impresa Notizie correlate Leggi anche: Pronostici di oggi 25 febbraio: Juve e Atalanta cercano l’impresa Leggi anche: Modena-Sampdoria 1-2: Brunori-Begic, eurogol e colpaccio in trasferta