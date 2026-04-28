Regione assegna all’Università dell’Insubria 4,4 milioni di euro per nuove infrastrutture di ricerca

La Regione Lombardia ha stanziato 4,4 milioni di euro all’Università dell’Insubria per finanziare nuovi progetti di infrastrutture di ricerca. La decisione è stata comunicata nell’ambito di un bando regionale volto a sostenere lo sviluppo delle strutture scientifiche. La somma sarà destinata all’adeguamento e all’espansione delle strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di ricerca dell’ateneo.

L’Università degli Studi dell’Insubria ottiene un importante finanziamento nell’ambito del bando di Regione Lombardia dedicato al potenziamento delle infrastrutture di ricerca. All’ateneo sono stati assegnati complessivamente 4 milioni e 400mila euro, destinati allo sviluppo di nuove piattaforme.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Dalla Regione fondi per i progetti di ricerca delle università pugliesi: 6 milioni per lo Star Facility Centre dell'UnifgRegione Puglia investe in innovazione, ricerca e sostenibilità per costruire il futuro del territorio e rafforzare il legame tra conoscenza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione assegna all’Università dell’Insubria 4,4 milioni di euro per nuove infrastrutture di ricerca; Regione Lombardia assegna all’Università dell’Insubria 4,4 milioni di euro per nuove infrastrutture di ricerca; Diritti, oltre 38 mila studenti in regione hanno la borsa di studio; Moda, la Lombardia assegna 12,3 milioni al bando Next Fashion per innovazione e sostenibilità. Regione Lombardia assegna all’Università dell’Insubria 4,4 milioni di euro per nuove infrastrutture di ricercaIl finanziamento sarà gestito dal Criett, il Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, per due progetti strategici tra Varese, Como e Busto Arsizio ... varesenews.it Università, da Regione Lombardia altri 50 milioni per finanziare 21 progetti in 14 ateneiCinquanta milioni di euro per finanziare 21 progetti di ricerca in 14 università lombarde. È il risultato molto positivo del percorso iniziato due anni fa da Regione Lombardia, che ha tra gli obiettiv ... espansionetv.it La Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l’accesso al mare alle persone con disabilità. Le somme vengono assegnate a 41 Comuni costieri delle province di Agrigento, Calt - facebook.com facebook Regione Sicilia, sospesa procedura assegnazione lotti della spiaggia di Mondello. Chiesta al Consiglio di giustizia amministrativa la revoca della misura cautelare #ANSA x.com