Reggio Calabria sotto scacco | -29 milioni che bloccano il futuro

A Reggio Calabria, sono stati tagliati 29 milioni di euro di fondi pubblici, secondo quanto denunciato dall’assessore locale. Questi fondi, destinati a sostenere imprese e progetti di innovazione attraverso il programma Pn Metro Plus, sono stati dirottati per finanziare il piano casa. La decisione ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di continuare a sviluppare iniziative economiche e di innovazione nella città.

? Cosa sapere L'assessore Carmelo Romeo denuncia il taglio di 29 milioni di euro a Reggio Calabria.. I fondi Pn Metro Plus per imprese e innovazione vengono dirottati verso il piano casa.. L’assessore comunale Carmelo Romeo ha denunciato il taglio di 29 milioni di euro destinati a Reggio Calabria, una cifra che mette a rischio progetti cruciali come il museo del mare e lo sviluppo economico locale. La decisione governativa prevede lo spostamento dei fondi di coesione verso il piano casa nazionale, colpendo risorse precedentemente programmate all'interno del Pn Metro Plus. Il provvedimento, comunicato durante un incontro con Paolo Foti, vice capo gabinetto del ministero per gli affari europei, insieme all’autorità di gestione, ha scatenato forti polemiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria sotto scacco: -29 milioni che bloccano il futuro Notizie correlate Calabria sotto assedio: 80mm di pioggia bloccano strade tra ReggioIl 3 aprile 2026 alle ore 14:19, la Calabria vive un’ora di piombo sotto l’assedio del fango. Reggio Calabria, scacco politico: Cuzzocrea punta al centrodestra?Il clima a Reggio Calabria si scalda in vista della scadenza per la presentazione delle liste, fissata per sabato 25 aprile alle ore 12, mentre... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Reggio, rapina al centro scommesse di Archi: malviventi in fuga con una Panda rossa; Reggio e provincia. Ospedali e territori sotto scacco di programmazioni sorde ai bisogni dei cittadini; Rapinato il Bingo di Archi a Reggio Calabria. Clienti presi in ostaggio e poi la fuga con l’incasso; L’imbuto della vergogna: lo scandalo dei lavori fantasma all’ingresso di Reggio Calabria, in autostrada tra Gallico e il Porto | FOTO. Elezioni Reggio Calabria, pronta la presentazione della lista "Battaglia Sindaco" - facebook.com facebook