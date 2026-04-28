Referendum marzo 2026 in pagamento i compensi per presidenti di seggio e scrutatori

L’Amministrazione Comunale di Foggia ha avviato il pagamento dei compensi per i presidenti di seggio e gli scrutatori coinvolti nelle consultazioni elettorali del 22 e 23 marzo 2026. La somma sarà accreditata a coloro che hanno svolto il loro incarico durante le operazioni di voto. La procedura riguarda le persone che hanno partecipato alle funzioni elettorali in questa tornata.

L’Amministrazione Comunale di Foggia informa che sono in pagamento i compensi dovuti ai presidenti di seggio e agli scrutatori impegnati nelle consultazioni elettorali del 22 e 23 marzo 2026.I compensi sono stati accreditati tramite bonifico a tutti coloro che hanno comunicato le proprie.🔗 Leggi su Foggiatoday.it REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA Notizie correlate Referendum 22-23 marzo 2026: quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi)C’è ancora tempo per dare la propria disponibilità a svolgere un ruolo chiave in occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà domenica... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SPI MO’-OPEN GIL, EDIZIONE 2026; Cosa rimane del referendum?; Corteo per il no al referendum, bruciati a Roma cartelloni con Nordio e Meloni; Elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026: Voto a domicilio per gli elettori affetti da infermità. Umbria, referendum giustizia: lo scrutinio in direttaOperazioni di scrutinio al via dopo la chiusura delle urne alle 15. I dati sull’affluenza nelle province di Perugia e Terni ... lanazione.it Referendum giustizia 2026Risultato referendum giustizia 2026, ecco chi ha vinto tra Sì e No. Un distacco ampio, è la sconfitta di Giorgia Meloni. Referendum giustizia live, ecco le ultime notizie in vista del voto di oggi, ... money.it