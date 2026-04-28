Stasera alle 21:00 si gioca la partita tra Rayo Vallecano e Strasburgo, valida per la fase a eliminazione diretta della Conference League. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con alcuni pronostici che prevedono almeno un gol per parte. Questa stagione resterà impressa nella memoria del Rayo Vallecano, che ha raggiunto un traguardo importante in questa competizione europea.

Il Rayo Vallecano ricorderà a lungo questa stagione: la Conference League ha rappresentato da subito un sogno per i Matagigantes che sono arrivati davvero avanti. Prima semifinale europea nella storia del club, l’andata si giocherà tra le mura amiche, giovedì notte, contro lo Strasburgo. Per la squadra di Vallecas sono sensazioni uniche e non sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Strasburgo (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Vallecas?

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