Stasera alle 21, il Rayo Vallecano affronta lo Strasburgo in una partita valida per la fase a eliminazione diretta della Conference League. La squadra spagnola ha raggiunto questa fase della competizione europea e si prepara a disputare un match che può segnare un momento importante nella sua storia. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano un equilibrio tra le due squadre.

Il Rayo Vallecano ricorderà a lungo questa stagione: la Conference League ha rappresentato da subito un sogno per i Matagigantes che sono arrivati davvero avanti. Prima semifinale europea nella storia del club, l’andata si giocherà tra le mura amiche, giovedì notte, contro lo Strasburgo. Per la squadra di Vallecas sono sensazioni uniche e non sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Strasburgo (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Momento storico per i Matagigantes

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Risultati quarti di finale di Conference League: 1) Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk (and.0-3) (rit.2-2) 2) Aek Atene-Rayo Vallecano (and.0-3) (rit.3-1) 3) Strasburgo-Mainz (and.0-2) (rit.4-0) 4) Fiorentina-Crystal Palace (and.0-3) (rit.2-1) - facebook.com facebook