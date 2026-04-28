Rassegna culturale Storie al Femminile | appuntamento con Maddalena Della Valle

Il 30 aprile alle 18, presso il Palazzo della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, si terrà un nuovo incontro della rassegna culturale “Storie al Femminile”. L’evento è dedicato alla narrazione femminile, con particolare attenzione alle autrici legate al territorio, e si inserisce nella programmazione primaverile dedicata alla letteratura contemporanea. La giornata prevede l’intervento di Maddalena Della Valle, che approfondirà i temi legati alle voci femminili nel panorama letterario locale.

Un nuovo appuntamento di primavera, giovedì 30 aprile, alle 18, presso il Palazzo della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, con la rassegna culturale “Storie al Femminile”dedicata alla narrazione e allo sguardo delle donne, soprattutto legate al territorio, nella letteratura contemporanea.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Al Teatro Bolivar in scena l’ultimo appuntamento della rassegna Piccole Storie di EroiSabato 11 aprile al Teatro Bolivar va in scena l'ultimo appuntamento della rassegna Piccole Storie di Eroi a cura di Martina Zaccaro. Rassegna "Storie al Femminile": incontro con la scrittrice Assunta StrianoAppuntamento con la rassegna letteraria “Storie al Femminile”, che propone la presentazione del romanzo "Allontanarsi dalla linea gialla" di Assunta... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Eventi segnalati dai Comuni. Musica, storia e letteratura: tre serate in valle Varaita con La valigia delle vociL’Unione Montana Valle Varaita propone la seconda edizione della rassegna culturale, itinerante tra Sampeyre, Verzuolo e Bellino. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con inizio alle 21 ... targatocn.it La Maddalena. CulturIsola Spring 2026: Sigfrido Ranucci al Primo LongobardoQuattro eventi primaverili all’insegna del giornalismo, della musica e della cultura quelli in programma a La Maddalena con CulturIsola Spring 2026, rassegna che porta sul territorio nomi di rilievo ... unionesarda.it