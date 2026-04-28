Rally in Bolivia | ucciso il pilota con 18 colpi è una faida?

Un pilota è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel dipartimento di Warnes, in Bolivia, domenica scorsa. La vittima ha ricevuto 18 spari. Le autorità stanno indagando sui possibili collegamenti tra il pilota e un narcotrafficante uruguaiano. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze precise dell'omicidio. La vicenda ha sollevato sospetti riguardo a una possibile faida tra gruppi criminali.

? Cosa sapere Il pilota José Pedro Rojas è stato ucciso con 18 colpi a Warnes domenica.. L'ipotesi investigativa riguarda legami della vittima con il narcotrafficante uruguaiano Sebastian Marset.. Il pomeriggio di domenica 26 aprile, nel comune di Warnes, José Pedro Rojas è stato ucciso da un uomo con il volto coperto mentre si trovava nel parco chiuso del Rally Nueva Santa Cruz. L’attacco, avvenuto durante una pausa tra le prove della competizione, ha causato la morte del ventinovenne a causa di un numero compreso tra 15 e 19 colpi sparati, di cui 8 letali, provocando l’immediata sospensione della gara. L’aggredito stava attendendo di affrontare la quarta prova speciale del Rally Sprint quando il sicario si è avvicinato al veicolo Can-Am X3, identificato con il numero 11 nella categoria SxS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally in Bolivia: ucciso il pilota con 18 colpi, è una faida? Notizie correlate Leggi anche: Pilota ucciso durante un rally in Bolivia! Assassino in fuga: una resa di conti? Leggi anche: Ex assessore comunale ucciso a Pontinia: forse una lite per soldi, ipotesi faida familiare