Raduno di Forza Nuova la polemica non si spegne | Fiore denuncia questore prefetto e sindaco di Predappio

Si mantiene alta l’attenzione sul raduno di Forza Nuova, che ha suscitato polemiche fin dalla sua programmazione. L’evento, inizialmente previsto all’interno dell’ex Caproni di Predappio, si è poi svolto negli spazi esterni del circolo Acli di Rocca delle Caminate. Un rappresentante del movimento ha presentato denuncia contro il questore, il prefetto e il sindaco della zona coinvolta.

Non si spegna la polemica sul contestato raduno di Forza Nuova, inizialmente programmato all'ex Caproni di Predappio e poi svoltosi negli spazi esterni del circolo Acli di Rocca delle Caminate. Il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha dato mandato ai propri legali di avviare.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Lite sul raduno di Forza Nuova, Fiore (Fn): "Si terrà nel piazzale". La replica: "Tutta l'area è vietata"Sarà presente o no il partito di estrema destra Forza Nuova il 25 Aprile (Festa della Liberazione), a Predappio, per il convegno "La fine... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Niente raduno all’ex Caproni: bloccato l’evento di Forza Nuova del 25 Aprile; Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprile; PREDAPPIO: 25 aprile negato, Forza Nuova non si arrende, Ci saremo | VIDEO; 25 aprile, Forza Nuova riunita a Predappio. Fiore: L'antifascismo è finito. Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprileL'inagibilità dell'area dell'ex fabbrica L'Arte impedisce lo svolgimento dell'evento sulla fine dell'antifascismo, con un'ordinanza urgente del Sindaco che chiude il caso a ridosso del giorno della Li ... msn.com 25 aprile, Pagliarulo (Anpi): L’antifascismo non è il passato ma un’idea di futuroTra il raduno di Forza Nuova a Predappio che celebra la fine dell'antifascismo, le dichiarazioni della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa che ... lapresse.it IL CASO FORZA NUOVA - A pochi giorni dal contestato raduno di Forza Nuova, ospitato negli spazi esterni del circolo Acli di Rocca delle Caminate, il clima resta teso ma improntato alla riflessione - facebook.com facebook IERI PARTIGIANI, PER SEMPRE ANTIFASCISTE Il 25 aprile sarò in piazza a #Milano per celebrare la ricorrenza più bella, e vedrete quanti saremo – altro che quattro gatti della Lega per la remigrazione. Il 26 aprile sarò invece a #Dongo, sul lago di #Como. P x.com