Quindici scatta la sfida | Siniscalchi e Scibelli pronti al duello

A Quindici si apre ufficialmente la campagna elettorale con le candidature di Siniscalchi e Scibelli, leader delle prime due liste civiche in corsa per le prossime amministrative. Entrambi hanno presentato i loro candidati e i programmi, dando il via a una sfida che coinvolge il panorama politico locale. La competizione si svolge nel rispetto delle procedure previste, senza ulteriori dettagli sulle alleanze o sui contenuti delle liste.

? Cosa sapere Siniscalchi e Scibelli guidano le prime due liste civiche per le amministrative a Quindici.. L'esclusione della lista Quindici nel cuore potrebbe trasformare la sfida in un duello diretto.. A Quindici, tra i vicoli che guardano la provincia di Avellino, si prepara il voto per le amministrative del 2026 con la definizione delle prime due formazioni civiche in campo. Mentre si attende l’esito sulla possibile esclusione della lista Quindici nel cuore, Alessandro Siniscalchi e Carmine Scibelli guidano rispettivamente i due schieramenti che si contendono la guida del Comune. I volti delle liste che si sfidano al voto. La sfida amministrativa vede protagonista la lista Rinascimento Quindicese, che ha scelto come candidato sindaco Alessandro Siniscalchi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quindici, scatta la sfida: Siniscalchi e Scibelli pronti al duello Notizie correlate Heineken, seimila esuberi. Scatta l’allarme a Sesto: "Pronti a mobilitarci". Audizione al Pirellonedi Laura Lana Riduzione del personale, soprattutto al di fuori dell’Olanda, riorganizzazione delle attività e razionalizzazione delle strutture... Bari, la sfida della rinascita: atleti trapiantati pronti al traguardo? Cosa sapere Bari ospita dal 1 al 3 maggio i Giochi Nazionali Trapiantati e Dializzati. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Quindici piloti a caccia del Campionato Italiano Sport Prototipi; Sci di fondo sulla sabbia a Laigueglia: il 9 maggio la sfida solidale per AIRC, il giorno dopo la camminata dedicata a Marco Foschi; Noleggio a lungo termine, scatta la sfida alle attese: debutta Italrent con consegne garantite in 20 giorni. Quindici, Scibelli in campo con Avanti tuttaQUINDICI- Fino a questo pomeriggio era considerato una sorta di outsider,un terzo incomodo nella sfida tra la lista dell’ex sindaco Eduardo Rubinaccio e quella dell’avvocato Alessandro Siniscalchi. Do ... irpinianews.it A quindici anni dall’introduzione dei programmi di vaccinazione contro l’HPV, l’Europa registra progressi significativi, ma le coperture restano ancora lontane dagli obiettivi fissati. Secondo l’ultimo report dell’ECDC, tutti i Paesi UE/SEE raccomandano oggi la v - facebook.com facebook