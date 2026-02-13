quanto guadagnano gli arbitri di serie a la top 10 tra compensi per gara e fissi

Luca Bianchi, arbitro di Serie A, riceve circa 2.500 euro a partita, una cifra che spiega perché molti arbitri preferiscano mantenere una certa riservatezza sulle loro entrate. Un arbitro di alto livello, come Bianchi, incassa anche un compenso fisso annuo di circa 70.000 euro, oltre a premi extra per partite importanti. Questa combinazione di pagamenti rende il ruolo molto più redditizio rispetto a quanto si pensi. Un arbitro con esperienza può guadagnare complessivamente oltre 200.000 euro all'anno, considerando tutte le voci di pagamento. La differenza tra i compensi di alcuni arbitri di punta e

Gli arbitri non sono mai stati amatissimi e, considerando il ruolo ricoperto, si può quasi dire che questa figura non avesse alcuna chance di ritrovarsi nelle grazie dei tifosi. Nel corso del tempo, però, si è passati dalle chiacchiere da bar ai sospetti di un vero e proprio “sistema”. Oggi il discorso è differente e, per quanto si parli sui social di “Marotta League” e simili, il tema che domina è l’ incompetenza dei direttori di gara. Tifosi, calciatori e tecnici lamentano carenze di ogni sorta, arrivando a rimpiangere l’epoca pre Var e puntando il dito contro l’AIA. La colpa? Proteggere i propri fischietti a ogni costo e non garantire una linea decisionale univoca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

