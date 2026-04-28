A nove anni dal suo arrivo in città, la piattaforma di consegne a domicilio ha pubblicato una classifica dei cibi più ordinati a Bologna. I dati raccolti attraverso l’app mostrano le preferenze alimentari degli abitanti, offrendo uno spaccato sul modo in cui i residenti scelgono di mangiare. La mappa delle consegne riflette non solo le tendenze culinarie, ma anche le abitudini di consumo quotidiane di chi vive e lavora in città.

Bologna, 28 aprile 2026 – A nove anni dal suo arrivo in città, Deliveroo prova a leggere Bologna attraverso ciò che passa dalle cucine ai rider, trasformando le abitudini di consumo in una sorta di mappa urbana del gusto. Non una classifica assoluta, ma una fotografia delle preferenze espresse dagli utenti sulla piattaforma, tra valutazioni e volumi di ordini, che restituisce una città dove tradizione locale e cucina internazionale convivono senza gerarchie rigide. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacosa-farebistecche-piu-buone-emilia-romagna-dove-aea1695c Quali sono i ristoranti più cliccati a Bologna. In cima alla graduatoria dei ristoranti più apprezzati compaiono Cremeria Retrò, Crock! e Ravioleria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quali sono i cibi preferiti a Bologna? La classifica secondo la app per gli ordini

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