Un quadro alluvionato è stato presentato al Louvre, accompagnato dalle parole dell’artista che lo definisce la sua opera più importante. La mostra si svolge al Carrousel du Louvre e mette in evidenza il dolore condiviso tra gli alluvionati di una città italiana e l’artista stesso. Julius Camilletti, noto come JulCam, ha raggiunto Parigi partecipando a diverse fiere di arte contemporanea organizzate nel complesso museale.

Il suo dolore e quello degli alluvionati campigiani in mostra a Parigi al Carrousel du Louvre. Il dolore è quello di Julius Camilletti (in foto), in arte JulCam, eccentrico artista ‘sbarcato’ in Francia grazie a una serie di fiere d’arte contemporanea nel complesso museale. Con un gancio d’eccezione: la QueenArt Studio Gallery, con sede a Padova, da tempo in contatto con Camilletti, e che anche in questo caso gli aveva chiesto di essere presente in mostra con una delle sue opere. La galleria, infatti, ha presentato i suoi artisti in occasione di ‘ Art Shopping 2026 ’, uno degli eventi più prestigiosi in Europa e che attira oltre 12.000 visitatori di più di 25 nazionalità, tra collezionisti, critici e appassionati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quadro alluvionato al Louvre: "La mia opera più importante"

Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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