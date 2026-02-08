Luca Argentero | Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita
Luca Argentero ha parlato apertamente della sua vita privata, sottolineando quanto sia importante la moglie per lui. In un’intervista, l’attore ha spiegato che il rapporto con la famiglia, gli amici e le passioni, come i motori, sono ciò che davvero conta. Con sincerità, ha condiviso i valori che guidano la sua quotidianità e la fortuna di avere accanto una persona così speciale.
«Vengo da qualche stagione di Doc, in cui interpreto un personaggio molto pulito. Qui si chiedeva di fare qualcosa di sporco, perciò è stata una scelta facile, una proposta attraente», racconta. Motorvalley, ispirato al film Veloce come il vento, gli ha permesso di esplorare lati più oscuri, meno rassicuranti, mettendo da parte l'eroe positivo per indagare una fragilità più ruvida. La serie, ideata e prodotta da Matteo Rovere, ruota attorno a una scuderia dal nome programmatico: SC17, acronimo di «Second Chance». Una seconda possibilità per Arturo, per Elena (Giulia Michelini) e per Blu (Caterina Forza), tre personaggi «rotti», che hanno perso quasi tutto ma non l'amore per le corse.
“L’occasione più importante della mia vita? È mia moglie Cristina. I veri amici sono pochi, ma siamo fratelli nati da madri diverse”: così Luca Argentero
Luca Argentero torna protagonista in una nuova serie TV, “Motorvalley”, che arriverà su Netflix il 10 febbraio.
