Pulizia straordinaria e manutenzione approfondita ai giardini Santa Rosa

Questa mattina è stato effettuato un intervento di pulizia e manutenzione ai giardini Santa Rosa. L’operazione è stata coordinata dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente, insieme al presidente del Quartiere 4. Alla giornata hanno partecipato la Polizia Municipale, la Direzione Ambiente e gli operatori di una ditta specializzata. L’intervento ha previsto una pulizia approfondita e lavori di ripristino nelle aree verdi.

Questa mattina maxi intervento di pulizia e ripristino ai giardini Santa Rosa. L’operazione, coordinata dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente Paola Galgani con il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, ha visto al lavoro Polizia Municipale, Direzione Ambiente e operatori di Plures Alia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Giardini Santa Rosa, scatta la maxi pulizia. Obiettivo: restituire decoro e sicurezzaUn intervento straordinario per restituire decoro e sicurezza a uno dei giardini più frequentati dell’Oltrarno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pulizia straordinaria e manutenzione approfondita ai giardini Santa Rosa; Pulizia straordinaria e manutenzione approfondita ai giardini Santa Rosa; Giardini Santa Rosa, scatta la maxi pulizia. Obiettivo: restituire decoro e sicurezza; MET - News dalle Pubbliche Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze. Giardini Santa Rosa: pulizia straordinaria e manutenzione approfonditaIntervento straordinario di pulizia e cura ai giardini Santa Rosa. La vicesindaca e assessora all'ambiente Paola Galgani, insieme al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, ha coordinato stamani ... nove.firenze.it Pulizia straordinaria e manutenzione approfondita ai giardini Santa RosaQuesta mattina maxi intervento di pulizia e ripristino ai giardini Santa Rosa. L’operazione, coordinata dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente Paola Galgani con il presidente del Quartiere 4 Mirko ... firenzetoday.it “Ospedale Santa Rosa eccellenza per l’intervento alla cataratta” Leggi: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/grazie-allequipe-medica-diagnostica-chirurgia-senologica-dellospedale-santa-rosa/ - facebook.com facebook