Puglia e Salento fanno fronte comune | no all’abolizione delle consigliere di parità

In Puglia e nel Salento si è deciso di mantenere attiva la figura delle consigliere di parità, che da più di vent’anni si occupano di contrastare le discriminazioni sul lavoro. Le comunità locali si sono riunite per sostenere questa istituzione, considerando fondamentale la sua presenza nel sistema istituzionale. La posizione è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali di rappresentanti territoriali, che hanno ribadito l’importanza di questa figura nel tutelare i diritti dei lavoratori.

LECCE – Il territorio pugliese si compatta a difesa di una rete istituzionale che da oltre vent’anni rappresenta il primo baluardo contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro.Nel giro di ventiquattro ore, la Provincia di Lecce e il Consiglio regionale della Puglia hanno alzato la voce contro.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Verso l’abolizione delle consigliere regionali di parità sul lavoro, l’assessore Lenzi: “Scelta scellerata”Per l'esponente della giunta Giani è "un arretramento serio, che allontana i diritti dalle persone e indebolisce la capacità di intervenire" FIRENZE... Consigliere di parità, presentata in parlamento la proposta di abolizione: “Arretramento inaccettabile dei diritti delle donne”Il dissenso della presidente dell'assemblea legislativa Bistocchi e dell'assessora Meloni: "Chiediamo con forza un ripensamento responsabile da parte... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Oltre il 14 percento di suolo consumato: il Salento è la zona più esposta in Puglia; Grotta della Poesia: un paradiso in Salento (ma dove il bagno è vietato); Ecco cosa fare in Puglia e Basilicata nel weekend dal 17 al 19 aprile 2026; Bene in Comune: percorso formativo per la legalità, l’integrità e la capacità amministrativa. Puglia: allerta gialla per pioggia sul Salento, ma temperature miti. Le previsioniIn Puglia, il Tavoliere e il litorale adriatico settentrionale godranno di ampie schiarite e cieli in prevalenza sereni. Situazione diversa per la Daunia, dove dopo un inizio incerto la nuvolosità si ... quotidianodipuglia.it Bancomat, in Salento ennesimo assalto ma ladri in fuga senza soldi. Nel 2026 in Puglia 30 episodiNel mirino, la notte scorsa, lo sportello Unicredit di Parabita. La provincia di Foggia resta la più colpita con la metà degli assalti avvenuti dall’inizio ... bari.repubblica.it Studio 100. . Rilancio del gruppo Natuzzi: nasce un tavolo permanente al Mimit con azienda, sindacati e Regioni Puglia e Basilicata. Obiettivo: garantire la continuità produttiva Primo incontro a Roma il 27 maggio Servizio di Lisa Duso - facebook.com facebook ...del Programma Regionale Puglia FESR- FSE+ 2021-2027 e in coerenza con le azioni di valorizzazione dell’ecosistema dell’innovazione regionale. Intende, inoltre, promuovere iniziative volte a favorire la partecipazione di imprese innovative e startup pugli x.com