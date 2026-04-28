PSG Bayern Monaco LIVE | sintesi tabellino risultati moviola e cronaca

Alle 21, allo Stade de Paris – Parco dei Principi, si gioca l’andata della semifinale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. La partita è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con le due squadre impegnate a conquistare un risultato favorevole per il ritorno. Durante l’incontro si sono verificati diversi momenti di gioco, con interventi della moviola e vari risultati parziali.

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