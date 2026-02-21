Juve Como LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca
La partita tra Juve e Como si è svolta ieri, causando grande entusiasmo tra i tifosi di entrambe le squadre. La sfida, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526, ha visto numerosi momenti intensi e decisioni decisive. I giocatori hanno dato il massimo in campo, creando azioni spettacolari e cambi di risultato. La cronaca dettagliata mette in luce tutti gli episodi più importanti della partita. Ecco cosa è successo durante il match.
di Marco Baridon del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 15.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Como 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Como: il pre-partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Como Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveLa partita tra Como e Juventus Women si è conclusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca per le padroni di casa.
Leggi anche: Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca
LIVE REACTION COMO - JUVENTUS 2-0 con MIO PADRE! #shorts
Argomenti discussi: Serie A, Sassuolo-Hellas Verona 2-0 dopo 45’: scaligeri a caccia di punti per salvarsi Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-26-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-ro; Inter-Juventus 3-2, la sintesi della partita; DIRETTA Nations League, i sorteggi della stagione 2026-2027 Guarda la diretta streaming qui ?? https://www.rainews.it/articoli/2026/02/calcio-nations-league-2026-2027-sorteggi-italia-nazionale-lega-a-diretta-streaming-bf72690e-d0d7-4097-9b4f-b67d710; Como-Fiorentina 1-2, la sintesi della partita.
Juventus-Como: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Como di Sabato 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net
Juventus-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Juventus-Como in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it
Tutto in 8 giorni: Roma, Galatasaray e Como La Juve si gioca la Champions di questa stagione e della prossima Quante vittorie arriveranno in queste tre gare - facebook.com facebook
Spalletti: «Como Ci sarà la reazione dela Juve» x.com