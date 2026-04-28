La semifinale di andata tra PSG e Bayern si è giocata a Parigi, con il tecnico del PSG e l’allenatore del Bayern in panchina. Il match ha visto il Bayern già in vantaggio prima della fine del primo tempo, con il PSG che ha risposto nel secondo tempo. Il tecnico del Bayern è stato squalificato prima dell’inizio dell’incontro. Le quote dei bookmaker indicano una forte preferenza per il Bayern in vista della sfida di ritorno.

Semifinale di andata a Parigi tra Luis Enrique e Kompany (squalificato): i tedeschi avevano già vinto la stessa sfida nel super girone di qualificazione La Champions League entra nel vivo e a Parigi è in programma una sorta di finale anticipata tra il Psg e il Bayern, gara di andata delle semifinali del torneo. Un bis dello scontro già vinto dai tedeschi nel maxi girone di qualificazione. Scopriamo pronostico e quote Psg-Bayern in programma martedì 28 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! I francesi stanno difendendo il titolo conquistato in finale la stagione scorsa contro l'Inter e hanno l'arrivo a Budapest come obiettivo di stagione oltre, naturalmente, al titolo in Ligue 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Bayern è una finale anticipata: ecco come finirà per i bookie

PSG vs Bayern — Who Takes The Final Ticket #football #championsleague

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