Il prurito cronico viene riconosciuto come un problema medico più complesso di un semplice disturbo cutaneo. Può provocare ansia e depressione in circa il 20% dei pazienti, disturbare il sonno nel 60% dei casi e causare notevoli difficoltà sociali. Negli ultimi tempi, i dermatologi stanno modificando il loro approccio a questa condizione, che spesso viene sottovalutata o trascurata.

Della gravità dei suoi effetti troviamo traccia anche nella letteratura: Dante, nel XXIX canto dell’Inferno, descrive i dannati afflitti dalla scabbia costretti a grattarsi senza tregua, trasformando il prurito in metafora di tormento. Ma il prurito non è un semplice disturbo cutaneo, bensì una condizione complessa che può nascondere patologie sistemiche, influenzare profondamente il benessere psicologico e richiedere un approccio clinico altamente specializzato. Una sfida clinica articolata che vede i dermatologi in prima linea per identificare le cause e ottimizzare il trattamento. Dell’importanza del prurito e delle più moderne terapie per ridurne gli effetti si è parlato al 99° Congresso nazionale della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), organizzato a Rimini dal 21 al 24 aprile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Prurito cronico: non un semplice disturbo cutaneo, ma una priorità medica complessa. Come sta cambiando l'approccio dei dermatologi a un sintomo spesso sottovalutato

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