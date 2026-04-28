Protocollo d’Intesa la Garante Russo guida l’accordo

Un Protocollo d’Intesa è stato firmato con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni nella tutela dei diritti fondamentali. La firma è stata guidata dalla Garante incaricata di seguire l’accordo, che ha sottolineato l’importanza di un coordinamento più efficace tra le diverse realtà coinvolte. L’accordo prevede iniziative condivise e strumenti per migliorare l’efficacia delle azioni di tutela, con un focus sulla collaborazione tra enti pubblici e soggetti coinvolti.

Protocollo d’Intesa per rafforzare la rete istituzionale a tutela dei diritti fondamentali. Il Protocollo d’Intesa firmato questa mattina al Polo culturale Mattia Preti segna un passaggio significativo nel consolidamento della rete interistituzionale calabrese dedicata alla promozione, valorizzazione e tutela dei diritti fondamentali. La Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Giovanna Francesca Russo, la sezione regionale dell’Aiga – rappresentata dalla coordinatrice Giovanna Zampogna – e il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, hanno sottoscritto un accordo che amplia la collaborazione tra istituzioni, professioni legali e realtà associative qualificate.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Protocollo d’Intesa, la Garante Russo guida l’accordo Notizie correlate Protocollo d’intesa con la Garante Giovanna F. RussoProtocollo d’intesa tra la Garante Giovanna Francesca Russo, AIGA Calabria e la Presidenza del Consiglio regionale per rafforzare cultura giuridica e... Protocollo d’intesa Provincia-Conservatorio: accordo per rafforzare cultura e territorioTempo di lettura: 2 minutiUn supporto logistico per i compiti d’Istituto del Conservatorio Musicale “Nicola Sala” è stata offerto dalla Provincia di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Reggio, firmato un protocollo tra il Consiglio regionale, Garante detenuti e Aiga; Protocollo d’intesa con la Garante Giovanna F Russo. Al polo 'Mattia Preti' dibattiti sui diritti dei detenuti, siglato un protocollo(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 28 APR - Un protocollo d'intesa per rafforzare la rete interistituzionale tra soggetti pubblici e realtà associative qualificate, con l'obiettivo di promuovere, valorizzare e ... msn.com