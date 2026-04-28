Proseguono i lavori alla struttura di Carrara

I lavori sul cantiere della piscina comunale Tosi in via Sarteschi continuano, dopo alcuni rallentamenti legati a osservazioni e modifiche progettuali fatte durante l’intervento. L’intervento riguarda l’impianto natatorio, molto atteso da numerosi nuotatori della zona. Le modifiche hanno causato un rallentamento dei lavori, che ora proseguono secondo il cronoprogramma stabilito. L’intervento riguarda principalmente la struttura della piscina e le sue componenti tecniche.

Proseguono i lavori nel cantiere della piscina comunale Tosi in via Sarteschi, dopo i rallentamenti dovuti a osservazioni e modifiche progettuali in corso d’opera che avevano frenato l’intervento su questo impianto natatorio, atteso da centinaia di nuotatori. Il cantiere, noto per le sue lungaggini che generano dibattiti politici e sui social, sembra indirizzato verso la conclusione. L’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini, durante un consiglio comunale dello scorso ottobre, aveva attribuito le pause a problematiche di progettazione esecutiva necessarie per ottemperare agli obblighi del Ministero dello Sport. Era stato annunciato un nuovo cronoprogramma e una variazione di bilancio da 600mila euro, per chiudere i lavori entro la fine del 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Proseguono i lavori alla struttura di Carrara Notizie correlate Lavori alla Casa di Comunità: modifiche temporanee di accesso alla strutturaA partire da lunedì 16 febbraio, fino alla fine dei lavori, la Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino sarà interessata da modifiche temporanee... Lavori alla Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, modifiche temporanee di accesso alla strutturaArezzo, 13 febbraio 2026 – Lavori alla Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, modifiche temporanee di accesso alla struttura. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Proseguono i lavori alla struttura di Carrara; Raddoppio ferroviario Spoleto-Campello. Lavori al sottopasso di Madonna di Lugo; NUOVA MENSA A CAVINO,PROSEGUONO I LAVORI; CARMAGNOLA – Proseguono i lavori al teatro San Filippo. Valve oltre Steam Machine: come proseguono i lavori su Steam Deck 2?Valve ha annunciato data di lancio e prezzo del nuovo Steam Controller, nuova periferica pensata per godersi appieno l'esperienza di Steam Machine (quest'ultima ancora sprovvista di data di uscita). msn.com Lamezia, lavori in corso al Maggiore Perri e al mercato: modifiche temporanee alla viabilitàLamezia Terme – Proseguono i lavori all'Edificio Scolastico Maggiore Perri di corso Giovanni Nicotera. Inoltre, sono in programma anche lavori ... lametino.it Balneari | Il MIT e la Conferenza Unificata Stato-Regioni proseguono il confronto sul bando-tipo nazionale per le concessioni balneari con finalità turistico-ricreative. Prossimo appuntamento giovedì 30 aprile. Leggi qui la notizia mit.gov.it/comunicazione/… #M x.com Proseguono i lavori di sistemazione dell'arenile sulle spiagge di sottomarina - facebook.com facebook