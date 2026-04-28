Proposta di legge sugli ASACOM FISH attacca | Standard disomogenei e formazione inadeguata Servono percorsi universitari

Da orizzontescuola.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie ha manifestato forti critiche alla proposta di legge sugli ASACOM, evidenziando come gli standard siano disomogenei e la formazione proposta risulti inadeguata. Secondo l'organizzazione, sono necessari percorsi universitari più strutturati per garantire un livello professionale adeguato. La posizione è stata comunicata ufficialmente, sottolineando le preoccupazioni riguardo alle modalità di attuazione della norma.

La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie  ha espresso forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto alla proposta di legge A.C. 2771, attualmente all’esame del Parlamento. Nel mirino della Federazione, in particolare, la disciplina dei requisiti di accesso alla professione di Assistente per l’Autonomia e la Comunicazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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