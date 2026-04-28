Proposta di legge sugli ASACOM FISH attacca | Standard disomogenei e formazione inadeguata Servono percorsi universitari

La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie ha manifestato forti critiche alla proposta di legge sugli ASACOM, evidenziando come gli standard siano disomogenei e la formazione proposta risulti inadeguata. Secondo l'organizzazione, sono necessari percorsi universitari più strutturati per garantire un livello professionale adeguato. La posizione è stata comunicata ufficialmente, sottolineando le preoccupazioni riguardo alle modalità di attuazione della norma.

La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie ha espresso forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto alla proposta di legge A.C. 2771, attualmente all’esame del Parlamento. Nel mirino della Federazione, in particolare, la disciplina dei requisiti di accesso alla professione di Assistente per l’Autonomia e la Comunicazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Famiglia nel bosco, Michela Brambilla: "La mia proposta di legge sugli allontanamenti per ridurre possibili errori""Ridurre la possibilità di errori, evitare che le conclusioni del giudice si fondino esclusivamente sulla relazione dei servizi sociali, creare un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riforma del Condominio 2026: c’è il testo bis al Senato! Tutte le novità; La sindaca Silvia Salis riceve dagli studenti del Liceo Pertini una proposta di legge sui centri del riuso; Remigrazione, anche Sangiuliano alla presentazione della proposta di legge con CasaPound; In Parlamento. Cosa prevede la proposta di Disegno di Legge sugli assistenti all’autonomia e ComunicazionePromossa da FAND e FIRST, la proposta punta a internalizzare nell’organico MIUR assistenti all’autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità Lo scorso 15 luglio è stata presentata in ... disabili.com AI, la legge della Lombardia: i pilastri per l’innovazioneIntelligenza artificiale in Lombardia: la proposta di legge regionale tra governance, investimenti, ricerca e cooperazione tra stakeholder. agendadigitale.eu Emilia-Romagna, proposta di legge per rimborsare chi deve andare fuori regione per sottoporsi ad un intervento L'iniziativa di Pd, Avs, Civici con de Pascale e M5S è stata promossa dalle associazioni dei trapiantati... facebook La proposta di Teheran respinta dagli Stati Uniti In compenso, l’Iran incassa l’appoggio di Putin @GiusiFasano, @Corriere x.com