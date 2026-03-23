Una possibilità enorme, per il Doncaster, di chiudere i giochi salvezza in questo martedì di campionato. I padroni di casa al momento sono diciassettesimi in classifica a cinque punti di distacco dalla prima retrocessa. Una vittoria permetterebbe quasi di chiudere i conti, se non del tutto. Il Port Vale infatti è ultimo in classifica, con 31 punti, distante la bellezza di undici lunghezze dalla possibilità di permanenza e con tre squadre in mezzo. Una situazione di classifica che non lascia ben sperare, anzi, sicuramente, questa squadra è una di quelle che alla fine dell’anno retrocederanno. Non parliamo della peggiore difesa del campionato però, ma del peggiore attacco con solamente 29 gol fatti nell’arco di 36 partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Doncaster-Port Vale: chiudono i giochi salvezza

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