Domani si gioca la partita tra Northampton e Barnsley, valida per la League One inglese. L’incontro si svolgerà in territorio britannico e sarà possibile seguirlo tramite canali dedicati alla competizione. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e il pronostico suggerisce che almeno una delle due squadre potrebbe festeggiare al termine del match. La partita si preannuncia interessante e con possibili sorprese.

Northampton-Barnsley è una partita della League One inglese: dove vederla, formazioni e pronostico Almeno è una giornata di festa per una squadra. Quella ospite, ovviamente: il Barnsley infatti, nello scorso fine settimana, ha raggiunto la certezza della salvezza. A poche giornate dal termine si può stare sereni. I padroni di casa, invece, da un pezzo sono retrocessi. Con la peggiore difesa del campionato. (Profilo Instagram Northampton) – Ilveggente.it In 44 partite giocate il Northampton ha preso la bellezza di 70 gol. Una media altissima ovviamente che ha privato questa squadra nel corso dell’anno di avere anche il minimo pensiero di rimanere in League One.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Northampton-Barnsley: almeno una festeggia

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