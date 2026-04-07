Nella ventottesima giornata della Saudi Pro League, si sfidano Al Fayha e Al Ahli. La squadra ospite, Al Ahli, si trova a cinque punti dalla vetta della classifica. La partita si svolge in un momento importante per entrambe le formazioni e viene trasmessa in diretta su alcune piattaforme sportive. I pronostici indicano un possibile colpo esterno per l’Al Ahli, con una quota interessante.

A cinque punti dalla vetta l’Al Ahli ci crede. Certo, non è semplice riuscire a scalzare l’Al Nassr che al momento le vince tutte, ma il distacco non è così complicato da poter recupero. Ovvio, c’è anche l’Al Hilal con lo stesso punteggio, ma questa squadra, nonostante due sconfitte nelle ultime tre uscite – una nella coppa nazionale – ha le carte in regola per poter dire la propria fino alla fine dell’annata. I padroni di casa dell’Al Fayha, al momento, non hanno più obiettivi. Una formazione, questa, che ormai ha raggiunto la salvezza e che evidentemente non può essere risucchiata dietro. I tredici punti di distacco dalla zona rossa sono un bottino enorme e ci sono diverse squadre in mezzo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Fayha-Al Ahli: colpo esterno con ottima quota

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