Per la trentesima giornata della Saudi Pro League, si affrontano Al Khaleej e Al Najma. La partita coinvolge due squadre con situazioni molto diverse: da una parte una formazione già sicura di mantenere la categoria, dall’altra una squadra con obiettivi ancora da definire. Le probabili formazioni sono state annunciate e si conoscono le piattaforme dove sarà trasmessa la gara.

Al Khaleej-Al Najma è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Da un lato c’è una squadra salva, che non ha nulla da chiedere. Dall’altro ce n’è una già retrocessa che pensa solamente alla prossima stagione. Quando si arriva a questo punto della stagione è evidente che le motivazioni non ci sono, almeno per alcuni club. (Profilo Instagram Al Najma) – Ilveggente.it Al Khaleej e al Najma si ritrovano in questa situazione. Con dei numeri spaventosi soprattutto se guardiamo la formazione ospite che è riuscita, nel corso di queste trenta partite di campionato, a raccogliere solamente undici punti e a prendere 69 gol.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Khaleej-Al Najma: zero motivazioni

Notizie correlate

Pronostico Al Ahli-Al Najma: la vetta è assicurataAl Ahli-Al Najma è una partita valida per la ventiduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla A soli tre...

Pronostico Al Hilal-Al Najma: tutto semplice per InzaghiAl Hilal-Al Najma è una partita valida per la venticinquesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Pronostico Al Khaleej-Al Najma 28 Aprile 2026: 30ª Giornata di Saudi Pro League; Al Khaleej - Al Najma Pronostico e confronto quote 28.04.2026; Pronostico Al Nasr - Al Ahli - Saudi Pro League; Pronostico Al Fateh-Al Khaleej 24 Aprile 2026: 29ª Giornata di Saudi Pro League.

La Pallacanestro Trieste perde, come da pronostico, sul parquet della capolista Virtus Bologna. Gara condotta dalla formazione felsinea di fatto per intero, eccetto i primi minuti di equilibrio Leggi https://www.il-meridiano.it/sport/basket/22352-pallacanestro-tri facebook

Eccomi. Avevo dato l’Inter seconda - ma sbagliare pronostico non è una colpa. Ma soprattutto a campionato iniziato avevo valutato che l’Inter avrebbe vivacchiato per il quarto posto, dopo l’inizio tragico. E invece è la prova della straordinarietà del lavoro di Ch x.com