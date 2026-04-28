L'incontro tra il Psg e il Bayern Monaco, valido per le semifinali di Champions League, si preannuncia acceso. Tra le possibili situazioni da monitorare ci sono due giocatori che potrebbero ricevere un cartellino giallo durante la partita. La sfida si svolgerà nel corso dell’andata, con le due squadre pronte a darsi battaglia in campo.

Psg-Bayern, i pronostici del match: due possibili cartellini gialli a cui prestare particolare attenzione, ecco tutte le dritte L’andata delle semifinali di Champions League tra Psg e Bayern Monaco promette scintille. Al “Parco dei Principi” si affrontano le due squadre più entusiasmanti d’ Europa che dovrebbero dar vita ad una gara intensissima, caratterizzata da rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Pronostici Psg-Bayern Monaco: la doppia ammoniti (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ad arbitrare la contesa sarà Sandro Schärer che nelle tre gare ufficiali da lui dirette ha estratto undici cartellini (una media di 3,67 ammonizioni a partita).🔗 Leggi su Ilveggente.it

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