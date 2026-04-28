Oggi, 29 aprile, si gioca il primo incontro tra Atletico Madrid e Arsenal nelle semifinali di questa competizione europea. Secondo le quote dei bookmaker, gli spagnoli sono considerati sfavoriti rispetto ai londinesi, che si presentano come favoriti per avanzare nella competizione. La sfida si svolge allo stadio “Metropolitano”, con i tifosi che attendono di vedere come si svilupperà questa prima fase della serie.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 29 aprile. Primo round tra Atletico Madrid e Arsenal con gli spagnoli che secondo i bookmaker interpretano il ruolo di cenerentola fra le quattro semifinaliste. Lo Sporting Lisbona, curiosamente in campo stasera nel proprio campionato nazionale, però ha dato fastidio alla squadra di Arteta dunque questa potrebbe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 29 aprile: i Gunners sfidano i Colchoneros al “Metropolitano”

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