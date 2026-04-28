Oggi 28 aprile, si svolgono diverse competizioni sportive con attenzione particolare alla prima semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Oltre a questa, si disputano altre partite tra squadre minori, tra cui Saints e Tractor Boys, che attirano l’interesse di appassionati di livello più regionale. Nella stessa giornata si tengono anche incontri di tennis al Masters 1000 di Madrid, con numerosi italiani in campo.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 28 aprile. La sfida tra PSG e Bayern domina su tutto ma attenzione anche alla sfida tra Saints e Tractor Boys che nel suo molto più piccolo ha una certa importanza. Abbiamo analizzato anche due partite di basket, in Eurolega, e poi ci sono Sinner, contro Norrie,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 28 aprile: la prima semifinale di Champions tra PSG e Bayern e tanti italiani al Masters 1000 di Madrid

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