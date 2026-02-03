Mercoledì sera al Mestalla si gioca una partita decisiva. Valencia e Athletic Bilbao si sfidano in Copa del Rey, in una gara secca che può cambiare tutto. I padroni di casa sperano nel colpaccio davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti vogliono avanzare alle semifinali. La sfida è in programma alle 21:00, in una cornice calda e infuocata.

Valencia e Athletic Bilbao si contenderanno mercoledì un posto nelle prestigiose semifinali di Copa del Rey: si gioca in gara secca nella splendida e infuocata cornice di Mestalla. I Pipistrelli sono impegnati nella lotta per non retrocedere: al momento sarebbero salvi, anche se domenica si sono arresi a La Cartjua, contro il Betis. I baschi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Athletic Bilbao (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli sognano il colpaccio

Questa sera a Mestalla si sfidano Valencia e Athletic Bilbao per un posto in semifinale di Copa del Rey.

