Promozione La Sinalunghese adesso spera di essere ripescata

Il campionato di Promozione nel girone C si è concluso domenica, ma diversi risultati sono ancora da definire. Tra questi, spicca la questione della promozione diretta in Eccellenza, con alcune squadre che sperano di essere ripescate. La stagione si è chiusa senza ancora stabilire con certezza quali team avanzeranno alla categoria superiore. Restano quindi alcune decisioni da ufficializzare nei prossimi giorni.

Il girone C di Promozione si è concluso domenica ma molti verdetti sono ancora pendenti. Primo tra tutti quello relativo a chi salirà direttamente in Eccellenza. Servirà infatti lo spareggio per decretare chi sarà promosso tra Casentino e Audax Rufina, arrivate entrambe a 61 punti. Match che si disputerà domenica alle 16 in campo neutro (con supplementari e rigori). Questo spareggio blocca i playoff che slittano di sette giorni. Spettatrice interessata la Sinalunghese: in caso di vittoria del Casentino l’Audax Rufina andrebbe direttamente alla Final Four regionale sbloccando di fatto il playoff anche alla sesta classificata, ovvero il Montagnano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. La Sinalunghese adesso spera di essere ripescata Notizie correlate Il fiorentino Simone Pini. In carcere a Cuba da sedici anni. Adesso spera di essere graziatodi Stefano Brogioni FIRENZE Il fiorentino Simone Pini è rinchiuso nel carcere cubano de La Condesa da sedici anni. Calcio Promozione. La Sinalunghese torna a sorridere. Ci pensa BardelliSINALUNGHESE 1CORTONA CAMUCIA 0 SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Nannoni, Tacchini, Celestini, Gagliardi, Mazza L. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Promozione C. L'Audax Rufina non sconti: Sinalunghese sconfitta 3 a 0; Calcio Promozione. La Sinalunghese crolla in casa. Perso il terzo posto. Calcio Coppa Italia. La Sinalunghese domani in campo contro il FoianoDopo lo 0-0, oggettivamente non entusiasmante, di Pienza di sabato, la Sinalunghese adesso pensa agli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione, in programma domani alle 18,30, in gara secca, ... lanazione.it Calcio Promozione. La Sinalunghese crolla in casa. Perso il terzo postoSINALUNGHESE 0 AUDAX RUFINA 3 SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Palazzesi, Tacchini, Celestini, Gagliardi, Nannoni, Dema, Sacco, Bucaletti, Bardelli. Panchina: Bobini, Cresti F., ... msn.com Festeggiare la promozione in Serie B dell’Arezzo dopo 22 anni, lo stai facendo nel modo giusto tt/gregoriofonnesu #Arezzo #SerieB #Rompipallone facebook