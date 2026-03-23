Calcio Promozione La Sinalunghese torna a sorridere Ci pensa Bardelli
SINALUNGHESE 1 CORTONA CAMUCIA 0 SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Nannoni, Tacchini, Celestini, Gagliardi, Mazza L., Dema, Sacco, Bucaletti, Bardelli. Panchina: Gialli, Cresti A., Grassini, Chottong, Bongini, Palazzi, Parri, Aggravi, Malfetti. Allenatore Testini. CORTONA CAMUCIA: Tegli, Dieme Ampa, Gjeta, Monaldi Fr., Peruzzi, Pietrantonio, Hamadou, Rossi, Petica, Nikolla, Basse Bob. Panchina: Mascia, Migliacci, Leonardi, Seck, Barry, Maglioni, Bottonaro, Vidal Natali, Salvietti. Allenatore Peruzzi. Arbitro: Di Galante di Pontedera (Gelli – Goretti). Reti: 69’ Bardelli. SINALUNGA – Torna al successo la Sinalunghese che batte il Cortona Camucia grazie ad un rete a metà ripresa di Bardelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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