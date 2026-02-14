San Valentino il Trentino fa innamorare l’Italia | quattro località nella top 30 delle mete più cercate

Il Trentino ha conquistato il cuore degli italiani durante il periodo di San Valentino, grazie alla sua natura incantevole e alle sue atmosfere suggestive. Le ricerche online di queste località sono aumentate del 40% rispetto all’anno scorso, evidenziando come sempre più persone scelgano di trascorrere il giorno degli innamorati in questa regione. Quattro località trentine si sono piazzate tra le prime 30 mete più richieste, dimostrando la popolarità crescente di questa zona come destinazione romantica.

Madonna di Campiglio sfiora il podio nazionale, bene anche Andalo, Canazei e Ortisei. La montagna si conferma protagonista dei weekend romantici Il Trentino-Alto Adige si conferma tra i territori più amati dagli italiani per una fuga romantica di San Valentino. Nella classifica 2026 delle 30 destinazioni più ricercate per il weekend degli innamorati stilata da Holidu, ben quattro località della regione conquistano un posto d'onore, con Madonna di Campiglio in quarta posizione assoluta e altre tre mete dolomitiche nella parte centrale della graduatoria. Un risultato che certifica, ancora una volta, l'attrattività della montagna trentina come cornice ideale per un fine settimana all'insegna di relax, benessere, neve e atmosfera.