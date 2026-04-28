Il primo maggio in Toscana si presenta con aperture e chiusure alternate. Mentre alcune attività commerciali resteranno aperte, altre, coinvolte dallo sciopero proclamato dai sindacati Filcams Cgil e Uiltucs Toscana, a livello di settore del commercio, abbasseranno le serrande. La giornata si svolge in un clima di tensione tra lavoratori e aziende, con manifestazioni e presidi previsti in diverse città della regione. La mappa dei supermercati aperti e chiusi sarà aggiornata durante la giornata.

Firenze, 28 aprile 2026 – Sarà una giornata di festa per i lavoratori, ma anche di sciopero. Come è accaduto il 25 aprile, i sindacati Filcams Cgil e Uiltucs Toscana hanno infatti proclamato anche per il 1 maggio lo sciopero del commercio. Le principali catene della grande distribuzione – Unicoop Firenze, Unicoop Etruria e Esselunga – hanno però già annunciato che chiuderanno i loro punti vendita nella regione. Potrebbero essere aperti invece, almeno la mattina, i supermercati Conad che si trovano nelle zone più turistiche o lungo la costa. https:www.lanazione.iteconomia25-aprile-1-maggio-supermercati-aperti-skhsikvw Come il 25 aprile, sarà aperto il mega supermercato Iper Tosano (ex Carrefour) a Calenzano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo maggio tra sciopero e serrande abbassate. La mappa dei supermercati aperti in Toscana

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