Confermato il mercato settimanale venerdì 1° maggio

Il mercato settimanale a Chieti si svolgerà regolarmente anche il 1° maggio 2026, giorno festivo. La conferma è arrivata dall’amministrazione comunale, che ha comunicato la programmazione dell’evento per quella data. La presenza dei commercianti e dei venditori è prevista come di consueto, rispettando le modalità abituali di svolgimento. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle date e agli orari abituali del mercato.

Confermato lo svolgimento del mercato settimanale a Chieti nella giornata festiva di venerdì 1 maggio 2026.Anche nel giorno di festa, dunque, il mercato si svolgerà regolarmente durante la mattinata alla villa comunale.Un appuntamento che permetterà a tanti fare compere e affari, accompagnanti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Why War in the Middle East is Moving Grain Prices Notizie correlate Per Pasqua il mercato settimanale della domenica viene anticipato a sabatoLa decisione del Comune di Fondi che ha accolto la richiesta degli ambulanti che possono così recuperare un giorno proficuo dal punto di vista degli... Leggi anche: Salta il mercato settimanale a Pasqua: la decisione dell'amministrazione Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Confermato il mercato per sabato 25 aprile; Mercato settimanale confermato anche il 25 aprile: si svolgerà regolarmente nonostante la festività; Vibo, mercato regolare anche il 25 aprile: confermato l’appuntamento del sabato · ilvibonese.it; Pineto, mercato confermato il 25 aprile con ordinanza. 25 aprile, a Santa Croce si tiene regolarmente il mercatoL'Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno informa la cittadinanza e gli operatori economici che il consueto mercato settimanale del sabato ... gonews.it Il supporto di PlayStation ha confermato che la nuova politica di DMR dei giochi è intenzionale, non un errore A partire da qualsiasi gioco digitale acquistato dopo l'aggiornamento di sistema di marzo 2026, PS5 richiederà una connessione internet almeno u facebook Emil Banca, Galletti confermato presidente, Passini annuncia l’addio x.com