Confermato il mercato settimanale venerdì 1° maggio

Da chietitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato settimanale a Chieti si svolgerà regolarmente anche il 1° maggio 2026, giorno festivo. La conferma è arrivata dall’amministrazione comunale, che ha comunicato la programmazione dell’evento per quella data. La presenza dei commercianti e dei venditori è prevista come di consueto, rispettando le modalità abituali di svolgimento. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle date e agli orari abituali del mercato.

Confermato lo svolgimento del mercato settimanale a Chieti nella giornata festiva di venerdì 1 maggio 2026.Anche nel giorno di festa, dunque, il mercato si svolgerà regolarmente durante la mattinata alla villa comunale.Un appuntamento che permetterà a tanti fare compere e affari, accompagnanti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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