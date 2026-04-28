Prima gli insulti poi l' aggressione all' arbitro maxi squalifica per il baby giocatore

Una partita tra due squadre under 17 si è conclusa con una lite violenta e cinque giocatori squalificati. Inizialmente, alcuni giovani hanno rivolto insulti all’arbitro, poi sono passati alle aggressioni fisiche. L’episodio è avvenuto durante il match tra River Delfini e Pietracuta, e ha portato a sanzioni che vietano ai coinvolti di partecipare a future partite per un certo periodo.

Doveva essere una tranquilla domenica sportiva ma, invece, la partita tra le squadre under 17 tra il River Delfini e il Pietracuta si è trasformata in una violenta zuffa contro la terna arbitrale che si è conclusa con 5 giocatori squalificati, condannati a non entrare più in campo per un periodo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Chelsea, stangata per Pedro Neto: squalifica e maxi?multa dopo gli insulti all’arbitro! La ricostruzioneMancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano... Perugia, irruzione in un match di Prima Categoria e arbitro preso per il collo: maxi squalifica per un 52enneÈ stato emesso un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di un 52enne di Perugia, dopo che si è reso... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Capotreno aggredito a Sestri Levante, arrestato un trentunenne; Italia: 25 aprile fra tensioni e violenze; INSULTI ALLA SINDACA DI STANGHELLA, NON HO PAURA; Meloni risponde agli insulti di Solovyev: Propagandista di regime non può dare lezioni, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. #Stiller, la #Juve ha fretta: la mossa mercato prima del pericolo… Mondiale x.com Chi legge Il Tempo arriva prima. Editoriale del 13 aprile su articolo 26 del Patto di stabilità facebook