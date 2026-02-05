Perugia irruzione in un match di Prima Categoria e arbitro preso per il collo | maxi squalifica per un 52enne
Durante una partita di Prima Categoria a Perugia, un uomo di 52 anni ha aggredito l’arbitro e lo ha preso per il collo. La scena è finita con un provvedimento di un anno di Daspo per il tifoso, che ha rivolto insulti e ha messo le mani addosso all’arbitro durante il match. La partita è stata interrotta e ora si cercano responsabilità.
È stato emesso un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di un 52enne di Perugia, dopo che si è reso protagonista di un episodio di aggressione e ingiurie ai danni di un arbitro durante una partita di calcio. Il provvedimento, noto come DASPO, è stato inflitto per la durata di un anno dal Questore, a seguito degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lo scorso novembre durante un incontro di Prima Categoria tra le squadre della Julia Spello Castello e dell’Atletico Gualdo Fossato. 🔗 Leggi su Virgilio.it
