Presentazione del Rapporto Avvocatura 2026 – Dieci anni di analisi e prospettive

Mercoledì 29 aprile alle ore 15 si terrà a Roma, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, la presentazione del “Rapporto Avvocatura 2026 – Dieci anni di analisi e prospettive”. L’evento riguarda la pubblicazione di un rapporto che analizza l’evoluzione e le prospettive dell’avvocatura nel corso di un decennio. La presentazione si svolge in un contesto istituzionale e coinvolge rappresentanti del settore legale.

ROMA – Mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati viene presentato il “Rapporto Avvocatura 2026 – Dieci anni di analisi e prospettive”. Interviene nell’occasione il segretario di presidenza, Francesco Battistoni. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Presentazione del “Rapporto Avvocatura 2026 – Dieci anni di analisi e prospettive” Notizie correlate Presentazione del Rapporto “L’Italia nell’era dell’IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso”, interviene AscaniROMA – Giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 15, nella Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà la presentazione del Rapporto “L’Italia... Guerri Napoli nella Final Eight di Coppa Italia 2026: analisi e prospettiveNel contesto della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2026, una sfida che ha visto Napoli confrontarsi con una delle potenze del torneo, la...