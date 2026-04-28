poste italiane ok a bilancio e cda del fante e rovere al vertice

Poste Italiane ha approvato il bilancio e confermato la nomina del consiglio di amministrazione, con l’assegnazione delle cariche a Del Fante e Rovere. L’approvazione riguarda anche il dividendo di esercizio, che sarà distribuito agli azionisti. La decisione è stata presa durante l’assemblea degli azionisti, che ha riunito i rappresentanti delle varie parti coinvolte.

Buone notizie per gli azionisti di Poste Italiane. Con l’approvazione del dividendo d’esercizio 2025 ieri da parte dell’assemblea, è stato autorizzato il pagamento del saldo di 0,85 euro, al lordo delle eventuali ritenute di legge, il 24 giugno (stacco della cedola il 22 giugno e record date il 23) dopo che l’acconto di 0,40 euro per azione era già stato pagato lo scorso novembre. L’assemblea di Poste Italiane ha anche nominato il nuovo cda, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2028. Il cda, rinnovato per un terzo dei suoi componenti, è composto da Silvia Maria Rovere, nominata presidente; Matteo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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