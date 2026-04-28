Il sindaco uscente di Portici, ora assessore regionale, ha invitato gli elettori a votare il figlio alle prossime elezioni comunali, affermando di voler garantire continuità al suo lavoro. Gli auguri sono stati estesi a tutti i candidati, anche se il sostegno dichiarato è rivolto esclusivamente al proprio figlio. La sua dichiarazione è stata pubblicata attraverso una nota ufficiale.

Gli auguri sono rivolti a tutti i candidati di Portici, il sostegno a uno e uno solo: il figlio. Sarebbe stata una notizia il contrario. Fa il pieno di like il post di Facebook col quale il sindaco uscente Vincenzo Cuomo, già senatore Pd, ora assessore regionale al Governo del territorio nella giunta Fico, annuncia l’appoggio al candidato sindaco Claudio Teodonno e il voto al candidato nella lista dem al consiglio comunale Pietro Cuomo. “Lo faccio per due motivi, il primo: è del tutto naturale che un padre sostenga il figlio, il secondo: ritengo necessario dare continuità al lavoro fatto in questi anni ritenendo che continuare non significare fermarsi, anzi vuol dire proseguire in un percorso innovandolo con idee, progetti e programmi per includere ed integrare persone e territorio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Portici, il sindaco uscente (ora assessore regionale) invita a votare il figlio: “Dare continuità al mio lavoro”

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