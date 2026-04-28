Porte chiuse e centinaia di pendolari sequestrati | caos sul treno in Brianza

Un treno in Brianza ha causato disagi a circa un centinaio di pendolari, che si sono trovati bloccati a bordo mentre si avvicinava alla stazione di Seregno. Le porte sono rimaste chiuse e i passeggeri non sono potuti uscire, creando confusione e attese prolungate. La situazione si è verificata senza preavviso e ha coinvolto un grande numero di viaggiatori, che si sono trovati impossibilitati a scendere dal convoglio.

Erano almeno un centinaio di pendolari. Una volta arrivati alla stazione di Seregno sarebbero dovuti scendere dal treno. E invece le porte non si sono aperte e il convoglio ha proseguito il suo percorso, costringendoli a un viaggio fino alla stazione di Como. A denunciare l'accaduto è Lombardia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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