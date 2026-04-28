Pordenonelegge alla ricerca di nuovi angeli | da lunedì il via alla candidatura

Da lunedì sarà possibile presentare le candidature per diventare nuovi angeli di Pordenonelegge, il festival letterario che ogni anno richiama numerosi visitatori. Gli angeli sono incaricati di assistere gli autori, offrire consigli e aiutare a gestire le lunghe code, oltre a indicare ai partecipanti i luoghi degli eventi. La selezione mira a individuare persone disponibili a svolgere queste mansioni durante le giornate della manifestazione.

Accompagnano gli autori; danno consigli; gestiscono le lunghe file chilometriche soprattutto indicano al pubblico i luoghi esatti dove si tengono gli incontri del festival. Sono gli angeli di Pordenonelegge, ben riconoscibili con le loro magliette gialle e nere. Dal 4 maggio i ragazzi e le.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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