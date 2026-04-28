Ponte di Spadino | lavori manuali e costi in aumento slitta tutto

I lavori per il ponte di Spadino a Grosseto sono stati rinviati al 2027, con un focus particolare sul tratto storico. A causa di interventi manuali richiesti per la viabilità, i costi sono cresciuti di circa 500 mila euro. La decisione di posticipare le operazioni è stata comunicata ufficialmente, coinvolgendo i vari enti e i responsabili del progetto. La variazione temporale e finanziaria ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori.

? Cosa sapere I lavori al ponte di Spadino a Grosseto slittano al 2027 per il tratto storico.. I costi aumentano di 500mila euro per l'adozione di interventi manuali sulla viabilità.. I lavori al ponte di Spadino a Grosseto, avviati nel giugno 2025 con la promessa di durare pochi mesi, slittano ora fino a dicembre 2026 per le rampe moderne e addirittura al 2027 per il tratto storico sopra l’Ombrone. Quello che era stato pianificato come un intervento rapido per sostituire i parapetti e rifare il massetto in cemento armato si è trasformato in una sfida tecnica e logistica che sta cambiando il volto della viabilità locale. La Provincia, ente...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte di Spadino: lavori manuali e costi in aumento, slitta tutto Notizie correlate "Nessun aumento spropositato, adeguamenti previsti dal contratto": Ciucci difende i costi del Ponte sullo StrettoL’amministratore delegato della società audito dalla commissione ambiente del Senato: "Il progetto rispetta pienamente le disposizioni europee, in... Mancata gara, aumento dei costi e questione ambientale: il Ponte sullo Stretto al centro di Presa Diretta Open. L’anticipazioneIl Ponte sullo Stretto di Messina, tra questione ambientale, mancata gara, aumento dei costi: questo il tema in apertura della nuova puntata di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Ponte di Spadino, perché i lavori sono in ritardo: nuova fine a dicembre 2026; Spadino, difesa al lavoro: presentata la richiesta al Tribunale del Riesame. Nuova luce sul ponte di Savio. Due settimane di lavoriSono iniziati i lavori per illuminare la pista ciclabile sul ponte di Savio di Cervia, nel tratto tra via Martiri Focaccia e il ponte sul fiume Savio, sul confine tra il comune di Cervia e quello di ... ilrestodelcarlino.it