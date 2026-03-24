Nessun aumento spropositato adeguamenti previsti dal contratto | Ciucci difende i costi del Ponte sullo Stretto

Durante un’audizione alla Commissione ambiente del Senato, l’amministratore delegato della società responsabile del progetto ha dichiarato che gli adeguamenti dei costi sono conformi a quanto previsto dal contratto e non rappresentano un aumento eccessivo. Ha inoltre precisato che le variazioni sono state determinate da fattori tecnici e amministrativi, e che non ci sono variazioni sostanziali rispetto alle previsioni iniziali.

L’amministratore delegato della società audito dalla commissione ambiente del Senato: "Il progetto rispetta pienamente le disposizioni europee, in particolare l’articolo 72 della direttiva sui contratti pubblici" Secondo Ciucci, il contratto alla base dell’opera risale al 2004 e va valutato nel contesto economico di quel periodo: “Se si confrontano progetti analoghi dell’epoca, si può vedere che l’adeguamento dei prezzi non è fuori scala- ha spiegato- sottolineando come la normativa europea imponga di verificare che non vengano introdotti lavori aggiuntivi non previsti. Diverso, ha chiarito, è il caso dell’aggiornamento dei costi dovuto alla variazione dei prezzi". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Nessun aumento spropositato, adeguamenti previsti dal contratto": Ciucci difende i costi del Ponte sullo Stretto Articoli correlati Ponte sullo Stretto, Ciucci rassicura: "Nessun extracosto, resta il tetto di 13,5 miliardi"Con il decreto infrastrutture rimodulati gli importi annuali dei lavori per adeguarli allo slittamento dei tempi deciso dopo le delibere della Corte... Ponte sullo Stretto, nuova bozza di decreto: ecco poteri e funzioni del Commissario straordinario CiucciUna bozza di decreto legge preparata dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture prevede che "per le esigenze di coordinamento operativo tra...